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İrlanda’nın başkenti Dublin'de, yeni yılın son günü Filistin'e destek gösterisi gerçekleştiriliyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (31 Aralık 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
60 saniyede ekonomide bugün (31 Aralık 2024)

Ankara
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