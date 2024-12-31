60 saniyede ekonomide bugün (31 Aralık 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
💬Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2025 mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 31, 2024
⛽️Bakan Şimşek’ten akaryakıtta ÖTV açıklaması
🛢️Petrol ithalatı ekimde azaldı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/hfIsWZ9zjp