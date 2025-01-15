60 saniyede ekonomide bugün (15 Ocak 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📨Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyonla mücadele mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 15, 2025
💻 e-İhracatın payı 2 yılda 3'e katlandı
📈 ABD'de Aralık 2024 enflasyonu belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/Dol6Te8Dk6