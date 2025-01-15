Dolar
35.47
Euro
36.69
Altın
2,686.93
ETH/USDT
3,292.50
BTC/USDT
98,970.00
BIST 100
9,676.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin yatırım diplomasisi turlarının yeni durağı Hong Kong oldu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Hong Kong'da düzenlenen Asya Finans Forumu'nda yatırımcılarla bir araya geldi, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Uğur Aslanhan  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin yatırım diplomasisi turlarının yeni durağı Hong Kong oldu

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ofisin dünya çapında yürüttüğü yatırım diplomasisi turlarının son durağı Hong Kong oldu.

Daha önce Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde yatırımcılarla bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Hong Kong'da temaslarda bulundu.

Bölgenin en önemli etkinlikleri arasında gösterilen ve 13-14 Ocak'ta düzenlenen Asya Finans Forumu'na katılan Dağlıoğlu, kaliteli uluslararası doğrudan yatırım projeleri üzerine birebir görüşmelerin gerçekleştirildiği "AFF Deal Making" oturumunda sunum yaparak, uluslararası yatırımcılara Türkiye'deki yatırım iklimi ve fırsatları anlattı.

Birçok Asya ülkesinden üst düzey katılımcıların yer aldığı oturumda, bölge ülkelerden Türkiye'ye yönelen yatırım ilgisi ve Türkiye'deki yatırım potansiyeli hakkında bilgiler verildi.

Dağlıoğlu, sunumunda, Türkiye'nin son yıllardaki yatırım performansına dikkati çekerek, 1973-2002 yıllarında 15 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen doğrudan uluslararası yatırımların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda uygulanan kararlı reformlar ve ekonomi politikalarıyla 270 milyar doları aştığını bildirdi.

Türkiye'ye yönelik uluslararası doğrudan yatırımlardan bahseden Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"2002'de yaklaşık 5 bin 600 olan çok uluslu şirket sayısının bugün 180 farklı ülkeden 83 bini aşması, Türkiye'nin çeşitliliğe, misafirperverliğe ve dinamik bir yatırım ortamına verdiği önemin kanıtı. 'Dünyanın bağlantı noktası' olarak tanımladığımız Türkiye; Avrupa, Asya ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan stratejik konumuyla tüm ticari partnerlerine pazarlar arası kesintisiz erişim sunuyor.

Bu stratejik konum, aynı zamanda Türkiye'yi küresel ticaret yollarını güçlendiren 'Kuşak ve Yol' gibi girişimlerin kritik bir ortağı yapıyor. Sermaye, inovasyon ve fikirlerin buluştuğu bir küresel bağlantı noktası haline gelen Türkiye'nin sunduğu eşsiz fırsatları değerlendirmeye tüm yatırımcıları davet ediyoruz."

Forum, yatırım fırsatlarının keşfi için verimli bir ortam sağladı

Asya Finans Forumu, kamu kurumları, finans ve iş dünyasından küresel liderleri bir araya getiren bölgenin en önde gelen platformlarından biri olarak dikkati çekiyor.

Bu yıl "Ortak Bir Gelecek İçin Çok Taraflı İş Birliği" temasıyla düzenlenen etkinlik, bilgi paylaşımı, işbirliği ve yatırım fırsatlarının keşfi için verimli bir ortam sunuyor.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen ve 60'ı aşkın ülke ve bölgeden 3 bin 600'den fazla katılımcının ağırlandığı foruma, 130'dan fazla konuşmacı katıldı. Global Investment Zone kapsamında 700'ü aşkın birebir iş görüşmesi gerçekleştirildi, 120'den fazla uluslararası finans kurumu, yenilikçi teknoloji şirketi ve startup katılım gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM ile Gençlik ve Spor ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında işbirliği protokolü imzalandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Aileyi merkeze alan bir eylem planını hayata geçirdik
Türk Kızılay Hatay'daki depremzede kadınlar için aşçılık atölyesi düzenledi
Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesimi 17 Ocak Cuma günü açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Benzer haberler

AB ülkeleri, dış yatırımların güvenlik riskini değerlendirecek

AB ülkeleri, dış yatırımların güvenlik riskini değerlendirecek

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin yatırım diplomasisi turlarının yeni durağı Hong Kong oldu

Antalya Serbest Bölge'nin geçen yılki ticaret hacmi 1,1 milyar doları aştı

Amazon, Georgia eyaletinde yapay zeka altyapısı için 11 milyar dolar yatırım yapacak

Amazon, Georgia eyaletinde yapay zeka altyapısı için 11 milyar dolar yatırım yapacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Geçen yıl temel makroekonomik göstergelerdeki hedefleri önemli oranda gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Geçen yıl temel makroekonomik göstergelerdeki hedefleri önemli oranda gerçekleştirdik
Bakanı Kacır: Fiyat istikrarı, yatırımların hızlanması için de değerli

Bakanı Kacır: Fiyat istikrarı, yatırımların hızlanması için de değerli

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet