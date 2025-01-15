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Ekonomi

ABD'de enflasyon yıllık bazda yüzde 2,9 arttı

Dilara Zengin Okay  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
ABD'de enflasyon yıllık bazda yüzde 2,9 arttı

Washington

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı.

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