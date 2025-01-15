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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB, Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik hazırlanan yeni yaptırım paketi kapsamında alüminyum ithalatını yasaklamayı planlıyor.

Ata Ufuk Şeker  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
AB, Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor

Brüksel

Avrupa basına sızan bilgilere göre, AB ülkeleri, 24 Şubat tarihinde üçüncü yılına girecek Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik 16'ncı yaptırım paketinin detaylarını müzakere etmeye başladı.

Bu kapsamda, AB Komisyonu, üye ülkelere Rusya'dan alüminyum ithalatının yasaklanmasını da içeren bir paket sunacak.

Öte yandan, AB, daha önce alüminyumun tel, boru ve folyo halinde ithalatını yasaklamış, ancak birincil alüminyum ithalatını sürdürmüştü.

Ayrıca, AB üyesi 10 ülke, Rusya'dan gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının en kısa sürede yasaklanmasını istiyor.

Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İrlanda, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve İsveç, Rusya'nın Avrupa'ya yakıt ihracatının önlenmesini, Rus LNG tankerlerinin limanlara girişine yasak getirilmesini talep ediyor.

Rusya'dan deniz yoluyla petrol ithalatını yasaklayan AB, henüz Rus gazına yönelik kısıtlayıcı tedbir kararı almadı.

16'ncı yaptırım paketi kapsamında Rus petrolünü taşıyan bütün gemilere kısıtlama uygulanması ve uluslararası ödeme sistemi SWIFT'e bazı sınırlamalar getirilmesi de görüşülen önlemler arasında yar alıyor.

Öte yandan, yeni yaptırımların onaylanması için AB ülkelerinin oy birliği gerekiyor.

AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 15 yaptırım paketini hayata geçirdi.

Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor. AB'nin yaptırım listesinde 2 binden fazla kişi ve kurum da yer alıyor.

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