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Antalya’nın Alanya ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya Körfezi'nde saat 16.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (03 Ocak 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
60 saniyede ekonomide bugün (03 Ocak 2025)

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