60 saniyede ekonomide bugün (03 Ocak 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🇹🇷 İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 3, 2025
📉 Aralık 2024 enflasyonu açıklandı
👮♂️ Memur maaşlarına yapılacak zamlar belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/axxXmOlY2k