60 saniyede ekonomide bugün (26 Ağustos 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🛫Trabzon Havalimanı'na yeni hizmet binası— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 26, 2024
🛰️Türksat 6A'nın elektrikli itki motoru başarıyla ateşlendi
📱Influencerlara reklam cezası
🇨🇳Çin Merkez Bankası faiz oranını belirledi
60 saniyede ekonomide bugün@Halkbank pic.twitter.com/tPPRCmRUSK