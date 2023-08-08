60 saniyede ekonomide bugün (08 Ağustos 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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👥OVP hazırlıkları kapsamında istişare toplantıları sürüyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 8, 2023
🏅Altın ithalatına ek mali yükümlülük
🤝KOSGEB'den imalat sanayi için yeni destek
🇨🇳Çin'in dış ticaret rakamları açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/1xtdVBtKry