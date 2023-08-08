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Ekonomi

İtalya bankaların yüksek karlarına yüzde 40 ek vergi getirecek

İtalya hükümeti, bankaların yüksek faiz oranlarından elde ettikleri aşırı karlara yüzde 40 ilave vergi uygulayacak.

Ata Ufuk Şeker  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
İtalya bankaların yüksek karlarına yüzde 40 ek vergi getirecek

BRÜKSEL

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, ülkedeki bankaların aşırı kazançlarına karşı ek vergi uygulanmasına onay verildiğini açıkladı.

Bankaların bu yılın ilk yarısındaki karlarının milyarlarca avroyu bulduğuna işaret eden Salvini, yüksek faiz oranları nedeniyle hane ve işletmelerin borçlanma maliyetinin iki kat arttığını, mevduat sahiplerine verilen faizin ise bu ölçüde artmadığını anlattı.

Salvini, bankaların krediler ile mevduatlara uyguladıkları faiz oranları arasında büyük bir fark olduğunu vurguladı.

Vergiyle sağlanacak kaynağın, ilk ipotek sahiplerine destekte kullanılmasının planlandığını belirten Salvini, banka karlarının göz önüne alınması durumunda yeni vergiyle milyarlarca avro kaynak sağlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Bir defaya mahsus ek vergilendirme kapsamında İtalya, bankaların kredi verme ile mevduat faizi arasındaki farktan elde ettikleri gelirleri yüzde 40 oranında vergilendirecek.

Bu vergi ile İtalyan bankalarından 3 milyar avro kadar ek vergi toplanması bekleniyor.

İtalya'da bankalar geçtiğimiz yıl ve bu yılın ilk yarısında rekor seviyelerde kar açıklamıştı.

Daha önce İspanya ve Macaristan'da bankacılık sektörüne aşırı kazançları nedeniyle ek vergi getirilmişti.

Öte yandan, ek vergi açıklamasının ardından İtalyan bankalarının hisseleri hızla düştü.



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