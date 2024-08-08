60 saniyede ekonomide bugün (08 Ağustos 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🏦TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 8, 2024
🚘Togg'un yeni modeli için mühendislik testleri başladı
⚡️Araç şarj hizmetleri elektrik tüketimini artırdı
📉KKM bakiyesinde tüm zamanların en hızlı düşüşü
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/wesPaDLDXn