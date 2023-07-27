60 saniyede ekonomide bugün (27 Temmuz 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📈Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 27, 2023
📈Fed’in ardından ECB de faizi artırdı
📈ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
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