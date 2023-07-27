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Ekonomi

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,66 değer kazanarak günü 6.856,11 puandan tamamlayarak rekor seviyeden tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 112,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 145 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,07, holding endeksi yüzde 1,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,54 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,87 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırmasının ardından pozitif seyrediyor.

Analistler, Powell'ın verilere bağlı kalacaklarını vurgulamasının, yatırımcıları Fed'in bir sonraki hamlesi konusunda kararsız bıraktığını belirterek, Powell'ın ekonomide artık resesyon beklemediklerini de dile getirdiğini anımsattı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi’nde enflasyonun azalma eğilimi göstermekle beraber çok uzun süre çok yüksek seviyede kalmaya devam etmesinin beklendiği belirtti.

ABD ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 2,4 büyüyerek beklentileri aşarken haftalık işsizlik başvuruları ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Temmuz ile biten haftada 221 bine gerileyerek 5 ayın en düşük seviyesine indi

Powell'ın açıklamaları ve ABD'de açıklanan verilerin ardından Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde 25 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 24'e çıktı.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası faiz kararı, Almanya'da enflasyon, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.900 seviyesinin direnç, 6.700 ve 6.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


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