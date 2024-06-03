Dolar
32.51
Euro
35.36
Altın
2,332.90
ETH/USDT
3,802.10
BTC/USDT
71,078.00
BIST 100
10,280.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,41 yükselişle 10.443,16 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,69 puan ve yüzde 0,41 artarak 10.443,16 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,09 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,98 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 azalışla 10.400,48 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının yanı sıra ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, bugün yurt içinde gözlerin enflasyon verilerine çevrildiğini dile getirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,04 artacağını tahmin ediyor.

Bugün yurt içinde ayrıca imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Emine Erdoğan'dan, Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası mesajı
THY, "Türkiye'nin en değerli markası" sıralamasında tahtını korudu
Dışişleri Bakanı Fidan, Urumçi'de Yanghang Camii'ni ve Uluslararası Büyük Pazar'ı ziyaret etti
İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü trafik yoğunluğu

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi faaliyete geçti

Küresel piyasalarda gözler ADP özel sektör istihdamı verilerine çevrildi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Merkez Bankası Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı

Merkez Bankası Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet