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Ekonomi

ABD'de büyük bankaların sermaye gereklilikleri için önerilen yeni kurallar açıklandı

Fed, FDIC ve OCC'nin teklifi kapsamında, ABD'de 100 milyar dolar veya daha fazla toplam varlığı bulunan bankalar sermaye gerekliliklerinde yüzde 16 artışla karşı karşıya.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
ABD'de büyük bankaların sermaye gereklilikleri için önerilen yeni kurallar açıklandı

New York

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), ABD Merkez Bankası (Fed) ve Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) ortaklığında, risk ağırlıklı varlıkların ölçümü ve büyük bankaların yasal sermaye gerekliliklerine yönelik yeni teklif yayımlandı.

ABD'de Fed, FDIC ve OCC, bankacılık sisteminin genel dayanıklılığını artırmaya yönelik teklifini, 30 Kasım'a kadar kamuoyunun görüşüne sundu.

Söz konusu teklifin 100 milyar dolar veya daha fazla toplam varlığı bulunan bankalar için geçerli olacağı, topluluk bankaları için sermaye gereksinimlerinin değişmeyeceği açıklandı.

FDIC'in internet sitesinde konuya ilişkin yayımlanan notta, teklifte büyük bankaların sermaye gerekliklerini, riskleri daha iyi yansıtacak ve düzenleyici sermaye çerçevesinin şeffaflığını ve tutarlılığını artıracak şekilde değiştirilmesinin önerildiği kaydedildi.

Toplam varlıkları 100 milyar dolar veya daha fazla olan bankalar için sermaye çerçevesinin; kredi riski, piyasa riski, operasyonel risk ve kredi değerleme riskinden oluşan dört ana dalda revize edilmesiyle belirlenen hedeflere ulaşılacağı belirtildi.

Ayrıca, mart ayında yaşanan bankacılık kargaşasının ardından önerilen teklifin, büyük bankalara bir dizi tutarlı sermaye gereklilikleri uygulayarak bankacılık sistemini daha da güçlendirmeyi amaçladığı aktarıldı.

Notta, teklifle getirilen risk duyarlılığı ve tutarlılıktaki iyileştirmelerin, etkilenen bankaların sermaye gerekliliklerinde toplamda yüzde 16'lık bir artışla sonuçlanacağı vurgulandı.

Etkilerin, faaliyetlerine ve risk profiline bağlı olarak her banka için değişiklik göstereceğine değinilen notta, çoğu bankanın önerilen gereksinimleri karşılamak için yeterli sermayeye sahip olacağı belirtildi.

Notta, teklifin olası olumsuz etkileri en aza indirirken, bankalara değişikliklere uyum sağlamaları için yeterli zamanı tanıyan geçiş hükümlerini içerdiğine işaret edilerek, kuralın 1 Temmuz 2028'de aşamalı olarak uygulanacağı bildirildi.

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