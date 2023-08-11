60 saniyede ekonomide bugün (11 Ağustos 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📄 Yeni OVP'de en önemli beklenti tasarruf— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 11, 2023
💬Bakan Şimşek'ten enflasyonla mücadele mesajı
🚢 Abdülhamid Han Gemisi yeni görevine başlıyor
📈 ABD'de ÜFE beklentilerin üzerinde arttı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/ao2NkHOEOx