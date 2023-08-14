60 saniyede ekonomide bugün (14 Ağustos 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
👥Memur ve memur emeklilerinin ücret zammı için kamu teklifi açıklandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 14, 2023
👩💻Bakan Kacır'dan genç istihdamına yönelik açıklama
🚖İstanbul'da minibüs ve taksilerde zamlı dönem
📈BIST 100 endeksinde rekor
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/LfZe95W7u5