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Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,30 değer kazanarak günü 7.737,38 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7.868,74 puana taşıdı.

Muhammed Said Tanıl  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Borsa günü rekorlarla tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 169,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,33 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 2,01 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel pay piyasalarında, dünya genelinde devam eden enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlenirken, hafta boyunca takip edilecek yoğun makroekonomik veri gündeminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Pasifik okyanusunun iki yakasında yer alan dünyanın en büyük ekonomileri ABD ve Çin'in ekonomik gidişatına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

ABD'de açıklanan veriler dolayısıyla enflasyonla mücadelede ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir faiz artışına daha gidebileceği ihtimali bulunurken, Çin'deki deflasyonist süreçle birlikte gayrimenkul sektöründe büyük oyuncuların temerrüde düşme olasılığı risk algısının artmasına neden oluyor.

Analistler, yarın yurt içinde konut satış istatistikleri, tarım ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, yurt dışında Japonya'da büyüme, Çin'de sanayi üretimi, İngiltere'de işsizlik, Almanya ve Avro Bölgesi ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de perakende satış verilerinin öne çıkacağını bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç olduğunu belirten analistler, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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