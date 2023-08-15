Dolar
27.06
Euro
29.56
Altın
1,903.89
ETH/USDT
1,841.80
BTC/USDT
29,375.00
BIST 100
7,741.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fener Rum Patriği Bartholomeos Sümela Manastırı'nda ayin yönetiyor
logo
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgar enerjisi için 29 YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 17 ildeki 29 araziyi rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Fuat Kabakcı  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgar enerjisi için 29 YEKA belirledi

Ankara

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman, Malatya, Çankırı, Çorum, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Karaman, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Tokat, Samsun, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta rüzgar enerjisine dayalı 29 YEKA belirlendi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İÜ Tıp Fakültesi "çocuklara cinsiyet değişikliği yapıldığı" iddialarına ilişkin inceleme başlattı
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler bugün hesaplara yatıyor
İstanbul'da çöp transfer işçileri greve hazırlanıyor

Benzer haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgar enerjisi için 29 YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgar enerjisi için 29 YEKA belirledi

GES ve RES için aday YEKA'ların sektörde yatırımları hareketlendirmesi bekleniyor

TCDD, İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğüne 42 istasyon operasyon işçisi alacak

Marmara ve Kuzey Ege denizleri için fırtına uyarısı

Marmara ve Kuzey Ege denizleri için fırtına uyarısı
Doğal gaz ihracatında uygulanacak iletim kapasite bedeline ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Doğal gaz ihracatında uygulanacak iletim kapasite bedeline ilişkin usul ve esaslar belirlendi
İnternet fenomenlerinin faaliyetleri "tehlikeli" sınıfına alındı

İnternet fenomenlerinin faaliyetleri "tehlikeli" sınıfına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet