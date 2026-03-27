Anayasa Mahkemesi üyeliğine Şaban Kazdal seçildi
Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine Şaban Kazdal'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Anayasanın 146. ve 147. maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7. ve 10. maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal, AYM üyeliğine seçildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı