60 saniyede ekonomide bugün (28 Temmuz 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🏦Merkez Bankası başkan yardımcılıklarına atama— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 28, 2023
📈Türkiye'nin CDS'leri son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi
📈Borsa İstanbul'dan yeni rekor
🚘Elektrikli otomobilde Togg etkisi
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/Gjgrj23FOE