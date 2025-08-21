60 saniyede ekonomide bugün (21 Ağustos 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
🛢️Karadeniz gazı 4 milyon haneye ulaştı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 21, 2025
🏦Merkez Bankası rezervlerinde rekor
📈Tüketici güveni ağustosta arttı
