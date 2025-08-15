60 saniyede ekonomide bugün (15 Ağustos 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
📨 Bakan Şimşek’ten finansal istikrar mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 15, 2025
🛢️ Pakistan ile petrol ve doğal gaz arama anlaşması
🤝 Küresel piyasalarda gözler Alaska’da
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/uSBk9khXzU