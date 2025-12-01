60 saniyede ekonomide bugün (01 Aralık 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
📈Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 3,7 büyüdü— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 1, 2025
🚢Türkiye'nin yeni sondaj gemisi yolda
🪙Altının ons fiyatı yükselişini sürdürüyor
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/XqxjHettn4