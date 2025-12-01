Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov basın mensuplarıyla bir araya geldi
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Azerbaycan-Türkiye arasındaki ilişkilerde "iki devlet tek millet" şiarının esas alındığı mesajını verdi.
İstanbul
Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) tarafından İstanbul'da düzenlenen programa katılan Büyükelçi Memmedov, medya kuruluşlarının temsilcileri ve yöneticileriyle bir araya geldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Memmedov, Türkiye-Azerbaycan arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri işbirliği süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Karabağ'daki son durum, Azerbaycan'ın bölgesel politikaları ve Türk Devletleri Teşkilatı'na yaklaşımları gibi konular hakkında da bilgi veren Memmedov, dezenformasyona karşı basının önemli bir role sahip olduğunu dile getirdi.
Memmedov, Azerbaycan-Türkiye arasındaki ilişkilerde "iki devlet tek millet" şiarının esas alındığı mesajını verdi.
TADİV Başkanı Aygün Attar da konuşmasında, vakfın çalışmaları hakkında bilgi vererek Türkiye-Azerbaycan dostluğu ve dayanışmasının pekişmesi için çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.