Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Galatasaray karşılaşması sonrası Chobani Stadı'nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov basın mensuplarıyla bir araya geldi

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Azerbaycan-Türkiye arasındaki ilişkilerde "iki devlet tek millet" şiarının esas alındığı mesajını verdi.

Sercan İrkin, Muhammet Tarhan  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov basın mensuplarıyla bir araya geldi Fotoğraf: TADİV

İstanbul

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) tarafından İstanbul'da düzenlenen programa katılan Büyükelçi Memmedov, medya kuruluşlarının temsilcileri ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Memmedov, Türkiye-Azerbaycan arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri işbirliği süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karabağ'daki son durum, Azerbaycan'ın bölgesel politikaları ve Türk Devletleri Teşkilatı'na yaklaşımları gibi konular hakkında da bilgi veren Memmedov, dezenformasyona karşı basının önemli bir role sahip olduğunu dile getirdi.

Memmedov, Azerbaycan-Türkiye arasındaki ilişkilerde "iki devlet tek millet" şiarının esas alındığı mesajını verdi.

TADİV Başkanı Aygün Attar da konuşmasında, vakfın çalışmaları hakkında bilgi vererek Türkiye-Azerbaycan dostluğu ve dayanışmasının pekişmesi için çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.


