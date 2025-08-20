60 saniyede ekonomide bugün (20 Ağustos 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
📰En fazla vergi verenler belli oldu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 20, 2025
🌾Lisanslı depolamada hedef 20 milyon ton
🇪🇺Avro Bölgesi’nde enflasyon değişmedi
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/dOb2f69d7a