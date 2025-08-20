Dolar
Ekonomi

Türkiye'nin en çok vergi veren kurumları listesine bankalar damga vurdu

Türkiye'de 2024 yılına ilişkin en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde, bankacılık ve finans sektöründen 18 şirket yer aldı.

Hülya Ömür Uylaş, Zeynep Duyar  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Türkiye'nin en çok vergi veren kurumları listesine bankalar damga vurdu

Ankara

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2024 yılı için en fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen 100 mükellef içinde 32 kurum bilgilerinin açıklanmasını istemedi.

Listede bilgileri açıklananlar arasında bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren 18 şirket yer alırken, bu şirketlerce tahakkuk ettirilen toplam vergi tutarı da 114 milyar 208 milyon 433 bin 258 lira olarak hesaplandı.

Listede yer alan şirketler içinde bankacılık ve yatırım bankacılığı faaliyetlerinde bulunan özel ve kamu firmaları yer aldı.

Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinin ilk 3 sırasını da bankacılık sektörü paylaştı.

Listenin ilk sırasında 25 milyar 296 milyon 492 bin 625 lira olarak tahakkuk ettirilen vergiyle Garanti Bankası yer aldı.

Ziraat Bankası, 20 milyar 838 milyon 196 bin 304 lira vergiyle ikinci sırada yer buldu.

Kuveyt Türk Katılım Bankası da 2024'te 12 milyar 71 milyon 499 bin 612 liralık vergi tahakkuku ile üçüncü oldu.

16 banka ve finans kuruluşu listede yeniden yer buldu

2023 yılı vergi rekortmenleri listesinde ünvanı açıklananlar arasında yer alan 16 banka ve finans kuruluşu, geçen yıla ilişkin listeye yine girmeyi başardı.

Bu kurumlar, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, QNB Finansbank, Kuveyt Türk, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Fibabank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, İstanbul Takas ve Saklama Bankası, Emin Evim, HSBC, Türk Ekonomi Bankası ve Aktif Yatırım Bankası oldu.

Denizbank ve Anadolu Bank listeye bu yıl girerken, İller Bankası ise listeden çıktı.

Listeye giren 18 bankacılık ve finans şirketi için 2024'te tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi tutarları (lira) şöyle:

SIRA NO

KURUMUN ÜNVANITAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI
1TÜRKİYE GARANTİ BANKASI AŞ25.296.492.625,93
2TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI AŞ20.838.196.304,74
3KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI AŞ12.071.499.612,88
5TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK AO8.409.715.831,93
8AKBANK TÜRK AŞ6.807.432.277,03
11DENİZBANK AŞ6.081.846.838,68
12QNB BANK AŞ5.786.028.690,56
14TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI AŞ5.757.384.304,19
24İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI AŞ3.449.592.247,22
27EMİN EVİM TASARRUF FİNANSMANI AŞ3.040.074.290,13
29HSBC BANK AŞ2.739.098.681,01
30TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI AŞ 2.662.919.807,75
34TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ2.440.538.933,89
37TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI AŞ2.297.029.356,77
38ANADOLUBANK AŞ2.262.772.270,70
42VAKIF KATILIM BANKASI AŞ2.127.716.805,60
85AKTİF YATIRIM BANKASI AŞ1.081.114.846,10
90FİBABANKA AŞ1.058.979.533,51
