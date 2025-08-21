Dolar
Gündem

Hatay Hassa'da 622 afet konutunun yapımı devam ediyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 622 afet konutunun inşası sürüyor.

Ali Kemal Zerenli  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Hatay Hassa'da 622 afet konutunun yapımı devam ediyor Fotoğraf: Hatay Valiliği

Hatay

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Akbez ve Aktepe mahallelerinde 622 afet konutu inşa ediliyor.

Bölgede altyapı çalışması ve çevre düzenlemesi de yürütülüyor.

İnşaatları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden projede gelinen aşamaya ilişkin bilgi aldı.

Masatlı, sağlam ve güvenli yapıların deprem gerçeğine karşı en güçlü önlem olduğunu, bunun vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması açısından da önem taşıdığını belirtti.

