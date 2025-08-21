Hatay Hassa'da 622 afet konutunun yapımı devam ediyor
Hatay'ın Hassa ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 622 afet konutunun inşası sürüyor.
Hatay
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Akbez ve Aktepe mahallelerinde 622 afet konutu inşa ediliyor.
Bölgede altyapı çalışması ve çevre düzenlemesi de yürütülüyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İnşaatları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden projede gelinen aşamaya ilişkin bilgi aldı.
Masatlı, sağlam ve güvenli yapıların deprem gerçeğine karşı en güçlü önlem olduğunu, bunun vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması açısından da önem taşıdığını belirtti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.