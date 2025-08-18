Dolar
40.88
Euro
47.74
Altın
3,335.95
ETH/USDT
4,345.70
BTC/USDT
116,855.00
BIST 100
10,929.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Hatay Stadyumu'nda onarım ve güçlendirme çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Hatay Stadyumu'nda onarım, güçlendirme ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Mehmet Bayrak  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Hatay Stadyumu'nda onarım ve güçlendirme çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Afette yaşamını yitiren Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun depremlerden saatler önce Süper Lig'de 90+6'da attığı golle Kasımpaşa karşısında aldıkları galibiyet sonrası sessizliğe bürünen Hatay Stadyumu'nda başlatılan kapsamlı çalışma sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hatay Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında stadyum, saha zemininden çatısına kadar modern şekilde yenilenecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Stadyumun çatı kaplamaları ve elektrik tesisatı onarılacak, taşıyıcı sistemi güçlendirilecek, yıkılan bölge duvarları da eski haline getirilecek.

"Stadyumumuzun onarımına yaklaşık 1 milyar lira harcanıyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AA muhabirine, stadyumunun ihale sürecinin tamamlanmasıyla kapsamlı çalışmaların başladığını söyledi.

Stadyumda yeniden taraftar sesinin güçlü şekilde duyulacağını günü beklediklerini dile getiren Öntürk, şöyle konuştu:

"1 yıl gibi kısa süre içerisinde stadımız yeniden takımlarımıza ve vatandaşlarımıza kavuşacak. Stadyumumuzun onarımına yaklaşık 1 milyar lira harcanıyor. Yeniden ve sağlam bir stadyum ortaya çıkacak. Stadyumda zemin iyileştirmesi, içerisinin yenilenmesi, kaybolan elektrik ve mekanik malzemelerin yenilenmesi, zeminin etrafının çepeçevre sağlamlaştırılması ve üst çatının komple yeniden yapılması gibi çalışmalar olacak."

Stadyumun Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle iç saha maçlarını Mersin'de oynayan Trendyol 1. Lig ekibi Hatayspor'un sezonun ilerleyen haftalarında karşılaşmalara Hatay'daki Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu'nda çıkması bekleniyor.

Bordo-beyazlı takımın, 2026-2027 sezonunda ise taraftarlarıyla Hatay Stadyumu'nda buluşması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Tunç'tan 18 yaş altında suça karışanlarla ilgili yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklama
Antalya'daki orman yangınlarının yarısı "kontrolsüz piknik"ten kaynaklanıyor
Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'e tutuklama talebi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Son 23 yılda 11 bine yakın su ve sulama eserini ülkemize kazandırdık
Çorum, Malatya ve Gümüşhane'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Hatay Stadyumu'nda onarım ve güçlendirme çalışmaları sürüyor

Hatay Stadyumu'nda onarım ve güçlendirme çalışmaları sürüyor

Onarım çalışması yürütülen Hatay Havalimanı 1 Eylül'de uçuşlara açılacak

Depremzede öğretmen Ankara'da eğitim kursuyla hayatında yeni bir sayfa açıyor

Hatay'da kafeste yetiştirilen balıklar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Hatay'da kafeste yetiştirilen balıklar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor
Hatay Samandağ'da kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor

Hatay Samandağ'da kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor
Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet