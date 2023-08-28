60 saniyede ekonomide bugün (28 Ağustos 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🚜 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tarım sektörü ile bir araya geldi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 28, 2023
📌 TCMB Başkanı Erkan'dan kararlılık vurgusu
🗄 TİM ve 11 bankanın katılımıyla ihracatçılara yeni kredi paketi
📈BIST 100 endeksi kritik seviye olan 8.000'i geçti
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/yKtUkxVgJ2