60 saniyede ekonomide bugün (30 Ekim 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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👥 Ekonomi Koordinasyon Kurulu enflasyon ve kredileri görüştü— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 30, 2023
📈 Ekonomik güven endeksi artıyor
🚇 İstanbul Havalimanı-Kayaşehir Metro Hattı için geri sayım
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/KmwujzrI5j