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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Üsküdar'da "Köklü Mirastan Türkiye Yüzyılına" gezici eğitim tırını ziyaretinde konuşuyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (30 Ekim 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
60 saniyede ekonomide bugün (30 Ekim 2023)

Ankara
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