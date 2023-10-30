Dolar
28.27
Euro
30.03
Altın
1,999.63
ETH/USDT
1,816.50
BTC/USDT
34,583.00
BIST 100
7,712.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,08 değer kazanarak günü 7.712,85 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 99,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,97 ve holding endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,83 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,05 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü para politikası kararları öncesi haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, söz konusu seyirde, İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenlemesinin çatışmanın daha geniş bölgelere taşınmasına neden olabileceği endişesinin etkili olduğunu dile getirdi.

İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler piyasaların odağında yer almaya devam ederken, ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından Fed'in çarşamba günkü kararları, yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Banka'nın bu hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ve ocak toplantıları için öngörüler sınırlı da olsa değişmeye başladı.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, Çin'de hizmet sektörü ve imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, (PMI), Japonya'da sanayi üretimi ve işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıkacağını belirtti.

BoJ'un getiri eğrisi aralığında değişikliğe gidebileceği yönündeki haber akışının yarınki toplantının önemini artırdığını vurgulayan analistler, olası bir değişikliğin tahvil piyasaları başta olmak üzere varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.830 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 100. yılımızı daha nice yüzyıllara taşımaya kararlıyız
Uluslararası Filistin ve Gazze Toplantısı Sonuç Bildirgesinden: Bir an önce bölgeye barış gücü gönderilmelidir
Fidan: Filistin'i destekleyen gösteriler yasaklanırken Kur'an'ı hedef alan saldırılara izin verilmesi çifte standarttır
İzmir depreminin yıl dönümünde anma ve tatbikat yapıldı
Bakan Kacır: Deprem ülkemizin bir gerçeği, engellememiz mümkün olmasa da yarattığı yıkımı en aza indirebiliriz

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

Küresel piyasalar Fed haftasına karışık seyirle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet