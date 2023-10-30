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Ekonomi

Bakan Yumaklı: Can Erzincan'ımızda 96 bin 870 dekar tarım arazisini su ile buluşturuyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Turnaçayı Barajı ile Erzincan'daki 96 bin 870 dekar tarım arazisini suyla buluşturacaklarını bildirdi.

Enes Duran  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Bakan Yumaklı: Can Erzincan'ımızda 96 bin 870 dekar tarım arazisini su ile buluşturuyoruz

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Can Erzincan'ımızda 96 bin 870 dekar tarım arazisini su ile buluşturuyoruz. Turnaçayı Barajı'ndan sağlanacak suyun Erzincan'ın bereketli toprakları ile buluşturulacağı 2,7 milyar lira sözleşme bedelli 'Çayırlı Sulaması 1. Kısım' inşaat çalışmalarını başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.


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