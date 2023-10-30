Bakan Yumaklı: Can Erzincan'ımızda 96 bin 870 dekar tarım arazisini su ile buluşturuyoruz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Turnaçayı Barajı ile Erzincan'daki 96 bin 870 dekar tarım arazisini suyla buluşturacaklarını bildirdi.
Ankara
Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Can Erzincan’ımızda 96 bin 870 dekar tarım arazisini su ile buluşturuyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) October 30, 2023
Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/7IlPpnChOT
Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Can Erzincan'ımızda 96 bin 870 dekar tarım arazisini su ile buluşturuyoruz. Turnaçayı Barajı'ndan sağlanacak suyun Erzincan'ın bereketli toprakları ile buluşturulacağı 2,7 milyar lira sözleşme bedelli 'Çayırlı Sulaması 1. Kısım' inşaat çalışmalarını başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
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