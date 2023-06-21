60 saniyede ekonomide bugün (21 Haziran 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💬Bakan Işıkhan'dan en düşük memur maaşı açıklaması— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 21, 2023
🚗Otomotivde “6 ay-6 bin kilometre” kısıtlamasında süre uzatımı
⚛️Türkiye yeni nükleer santraller için görüşmelerini sürdürüyor
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