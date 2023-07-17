60 saniyede ekonomide bugün (17 Temmuz 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🤝Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna başladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 17, 2023
🏢Kamuda tasarruf dönemi
🛒Ticaret Bakanlığının marketlerde fiyat denetimleri sürüyor
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/cpHB0KdHDX