Dolar
26.34
Euro
29.59
Altın
1,954.22
ETH/USDT
1,912.70
BTC/USDT
30,228.00
BIST 100
6,600.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten G20 toplantılarında görüşme trafiği

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten G20 toplantılarında görüşme trafiği

Ankara

Bakan Şimşek, Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile gerçekleştirdiği toplantının ardından, görüşme trafiğini sürdürdü. Şimşek'e temaslarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik etti.

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile bir araya gelen Şimşek, Singapur Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong ile de görüştü.

Şimşek, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Komiseri Paolo Gentiloni ile bir araya geldi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ile de görüşme gerçekleştiren Şimşek, Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland ile de toplantı yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında tutuklu sanıklar ifade verdi
FETÖ'nün Afrika'daki okulunda üst düzey yöneticilik yapan sanığa dava
Meteorolojiden Marmara Bölgesi için sıcak hava uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da
4-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında TSK'ya ait 18 helikopter ve 2 uçak orman söndürme çalışmalarına katkı sağladı

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten G20 toplantılarında görüşme trafiği

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten G20 toplantılarında görüşme trafiği

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, G20 toplantılarında ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüştü

ABD Hazine Bakanı Yellen, Hindistan'ı vazgeçilmez ortak olarak gördüklerini söyledi

TÜGİAD, dünyanın en iyi girişimcilerinin buluştuğu zirvede Türkiye'yi temsil ediyor

TÜGİAD, dünyanın en iyi girişimcilerinin buluştuğu zirvede Türkiye'yi temsil ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet