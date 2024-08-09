60 saniyede ekonomide bugün (09 Ağustos 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🗣️ Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 9, 2024
👨👩👧👦 Türkiye Aile Destek Programı'nda ödeme dönemi
🌞 Güneş enerjisi kurulu gücünde yeni seviye
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/11X6BN818Q