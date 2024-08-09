Dolar
33.53
Euro
36.64
Altın
2,430.51
ETH/USDT
2,615.90
BTC/USDT
60,620.00
BIST 100
9,974.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pendik'te, İETT otobüsünün çarpması sonucu kolonları hasar gören ve boşaltılan binanın yıkımı yapılıyor Lübnan Hizbullahı’nın olası hedeflerinden İsrail'in Hayfa kentinden yayındayız
logo
Ekonomi

Gana'da Batı Afrika'nın ilk altın rafinerisi açıldı

Afrika kıtasının altın zengini Gana'da, Batı Afrika'nın ilk altın rafinerisi hizmete girdi.

Adam Abu-bashal  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Gana'da Batı Afrika'nın ilk altın rafinerisi açıldı Fotoğraf: Alexander Manzyuk/AA

Abuja

Gana'nın başkenti Akra'da "Gana Kraliyet Altın Rafinerisi" hizmete açıldı.

Açılışa Gana Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia ve Maliye Bakanı Mohammed Amin Adam'ın yanı sıra üst düzey yetkililerle çok sayıda davetli katıldı.

Bawumia, rafinerinin altın kaçakçılığını kontrol altına almaya yardımcı olacağını ve değerli metalden elde edilen ulusal geliri artırmaya yardımcı olacak "yeni bir döneme" işaret ettiğini söyledi.

Rafine etme becerisi sayesinde altını uygun fiyata satabileceklerini kaydeden Bawumia, elde edilecek gelirin ülke sınırlarında tutulabileceğini ifade etti.

Bawumia, rafineri sayesinde gençler için istihdam oluşturulacağına dikkati çekti.

Maliye Bakanı Adam da Gana'nın maden ihracatının yaklaşık yüzde 96'sını altının oluşturduğunu söyledi.

Altının ham halinin ülkenin gelir potansiyelini sınırladığına dikkati çeken Adam, "Yeni rafineri, yerel ekonomi üzerinde katlanarak artan bir etkiye sahip olacak işler yaratarak ekonomik dönüşüm için birçok kapı açacak." dedi.

Batı Afrika'nın ilk altın rafinerisi sayesinde Gana, Afrika kıtasının en büyük altın üreticisi olarak konumunu sağlamlaştıracak.

Günde 400 kilogram altın işleme kapasitesine sahip olan "Gana Kraliyet Altın Rafinerisi", büyük ölçekli madencilerden altın işlemek için lisans almadan önce küçük ölçekli madencilerden işlenmiş altın tedarik edecek.

Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreticisi ülkeleri arasında bulunuyor.

Ülkede yasa dışı madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölüme neden oluyor.

Gana'da yasa dışı maden ocaklarının önlenmesi amacıyla 4 yıl önce Ulusal Yasa Dışı Madencilik Görev Gücü kurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milas'taki orman yangınında 131 dekar tarım alanı zarar gördü
Ticaret Bakanlığından domatesleri çöpe döken işletmeye para cezası uygulanması talimatı
İstanbul Havalimanı günlük uçuşta yine Avrupa'nın zirvesinde
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimovic'i kabul etti

Benzer haberler

Gana'da Batı Afrika'nın ilk altın rafinerisi açıldı

Gana'da Batı Afrika'nın ilk altın rafinerisi açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet