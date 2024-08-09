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Ekonomi

Gazprom'dan "doğal gaz ve LNG fiyatları daha da artabilir" uyarısı

Gazprom'un Temsilcisi Kupriyanov, Rusya’nın Suca bölgesinde Ukrayna ordusu ile yaşanan çatışmaların doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatlarında artışa neden olduğunu belirtti.

Emre Gürkan Abay  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Gazprom'dan "doğal gaz ve LNG fiyatları daha da artabilir" uyarısı

Moskova

Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, Rusya’nın Suca bölgesinde Ukrayna ordusu ile yaşanan çatışmaların doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatlarında artışa neden olduğunu belirterek, "Analistler, gaz fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam edeceğini düşünüyor." dedi.

Kupriyanov, ölçüm istasyonunun bulunduğu Suca şehrinde Ukrayna ordusu ile yaşanan çatışmaların ardından doğal gaz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğal gaz spot fiyatlarının 9 Ağustos’ta zirveye çıktığına işaret eden Kupriyanov, "Suca’daki gelişmeler, doğal gaz ve LNG fiyatlarında sert yükselişe yol açtı ve henüz yaz mevsimindeyiz. Şu soru akla geliyor; bundan kim çıkar sağlıyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Kupriyanov, Norveç’in doğal gaz tesislerinde planlanan bakım çalışmalarının da önemli bir unsur olduğunu belirterek, "Analistlere göre bu çalışmalarda geçen yıl olduğu gibi gecikmeler yaşanabilir. Ayrıca, analistler, gaz fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam edeceğini düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Suca şehrini de içeren Kursk bölgesinde 7 Ağustos’ta Rusya ile Ukrayna ordusu arasında çatışmalar başlamıştı.

Ukrayna, Mayıs 2022’de, Avrupa'ya giden Rus doğal gazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasında sevkiyatı durdurdu, gaz sevkiyatı sadece Suca noktasından devam ediyor.

Gazprom, Suca noktasından günde ortalama 42 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştiriyor.

Bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı, dün bu yılın en yüksek seviyesi 40 avrodan kapanmıştı.

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