60 saniyede ekonomide bugün (21 Ağustos 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🇹🇷Türkiye küresel yatırımlar için cazibe merkezine dönüşüyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 21, 2024
🎙️Bakan Şimşek: Büyük firmalar ülkemizi tercih ediyor
🏡Emlakta yetki belgesi yoksa ilan girişi yapılamayacak
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/q80YjcwNTa