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60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (21 Ağustos 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
60 saniyede ekonomide bugün (21 Ağustos 2024)

Ankara
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