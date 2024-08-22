60 saniyede ekonomide bugün (22 Ağustos 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📊Merkez Bankası rezervleri arttı, KKM geriledi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 22, 2024
🛢️Türkiye'de petrol ve doğal gaz üretiminde rekor
🏢Sigortasız işçi çalıştıran işletmelere ceza
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/at3Dk7ZySz