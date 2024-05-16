60 saniyede ekonomide bugün (16 Mayıs 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💼Yurt dışı yerleşiklerden tarihin en güçlü ikinci DİBS alımı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 16, 2024
🪙Kripto varlıklara ilişkin teklif TBMM'de
🏦TCMB rezervlerinde güçlü artış
💡Kamu binalarında enerji tasarrufu hazırlığı
60 saniyede ekonomide bugün@Halkbank pic.twitter.com/RhmgWh1nsT