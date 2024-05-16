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Ekonomi

TİSK, İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu'nun üçüncüsünü düzenleyecek

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliğiyle "İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu"nun üçüncüsü yarın yapılacak.

Özcan Yıldırım  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
TİSK, İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu'nun üçüncüsünü düzenleyecek

Ankara

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, sempozyumla bölge adliye mahkemelerinin iş hukuku alanındaki kararlarının kamu, işçi ve işveren bakış açısıyla değerlendirileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bölge adliye mahkemeleri iş hukuku daireleri arasındaki uygulama birliğinin, çalışma hayatına sağlayacağı katkı amacıyla gelenekselleştirilen ve alanında bir ilk olan İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu, sosyal diyaloğun geliştirilmesi konusunda da büyük değer yaratıyor. Bölge adliye mahkemelerinin iş hukuku alanındaki kararlarının değerlendirildiği sempozyum iki gün sürecek. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç'un teşrif edeceği sempozyuma, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Başkanı ve üyeleri, Bölge Adliye Mahkemesi İş Hukuku Dairelerinin Başkan ve üyeleri, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK temsilcileri ile iş hukuku camiasının önde gelen akademisyenleri katılacak."

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