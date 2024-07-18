60 saniyede ekonomide bugün (18 Temmuz 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🛢️Türkiye, Somali denizlerinde doğal gaz ve petrol arayacak— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 18, 2024
🏘️TOKİ ödemelerinde artış oranı belirlendi
⏬Çip sektöründen yarım trilyon dolarlık değer kaybı
🏦ECB faizi sabit tuttu
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/VJPQSLcBCS