60 saniyede ekonomide bugün (28 Haziran 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🗃️Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkarıldı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 28, 2024
🛰️Türksat 6A'nın uzaya gönderilme tarihi belli oldu
💵Dünya Bankasından Türkiye'ye 600 milyon dolarlık yeni finansman
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/jKXwc4mXSn