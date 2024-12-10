Dolar
34.83
Euro
36.64
Altın
2,690.16
ETH/USDT
3,687.40
BTC/USDT
98,124.00
BIST 100
10,095.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolcu Çağlar Söyüncü, Athletic Bilbao ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (10 Aralık 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
60 saniyede ekonomide bugün (10 Aralık 2024)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Coulson-Sinclair'i kabul etti
"Yenidoğan çetesi" davasında 3 sanığın tutuksuz yargılanması kararına savcılıktan itiraz

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (10 Aralık 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (10 Aralık 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (09 Aralık 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (06 Aralık 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (05 Aralık 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (05 Aralık 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (04 Aralık 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (04 Aralık 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (03 Aralık 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (03 Aralık 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet