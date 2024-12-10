60 saniyede ekonomide bugün (10 Aralık 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💬 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat uyarısı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 10, 2024
🏦 Asgari ücret görüşmeleri başladı
📈 Türkiye'nin ekim ayı işsizlik oranı açıklandı
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