60 saniyede ekonomide bugün (18 Aralık 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💻 Türkiye'den çip üretiminde stratejik atak— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 18, 2024
🏘️ Kasım ayı konut satış verileri belli oldu
👀 Gözler Fed'in faiz kararında
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/n9ekmXBIJ9