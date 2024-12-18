Dolar
35.02
Euro
36.73
Altın
2,637.16
ETH/USDT
3,838.00
BTC/USDT
103,580.00
BIST 100
9,915.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çin hava yolu şirketleri 2024'te 700 milyon yolcu barajını aştı

Çin'de hava yolu taşımacılığının 2024'te 700 milyon yolcu barajını aşarak rekor kırdığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
Çin hava yolu şirketleri 2024'te 700 milyon yolcu barajını aştı

Pekin

Çin Sivil Havacılık İdaresinin (CAAC) verilerine göre, ülkede hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı, 15 Aralık itibarıyla 700 milyon 480 bine ulaştı.

Hava yolu yolcu taşımacılığı ilk kez 700 milyon barajını aşarken, tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı.

700 milyon yolcunun 640 milyonu iç hat uçuşlarında, 60 milyonu ise dış hatlarda yolculuk etti. İç hatlarda seyahat eden yolcu sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 14, dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı ise yüzde 130 arttı.

Uçuşlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 83'ü aşarken, bu oran Kovid-19 salgını öncesindeki 2019 seviyesini yakaladı.

Çin havayolu şirketleri 2023'te 640 milyon yolcu taşımıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meclis Araştırma Komisyonu "Sıla bebek" ve "Narin" davalarına gözlemci olarak katılacak
İstanbul'da devrik Beşşar Esed yönetimi hakkında suç duyurusu
Balıkesir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlar alarm veriyor
Eurofighter Typhoon savaş uçağı Mürted Hava Üssü'ne indi
Tapu ve kadastroda "3 boyutlu" dönem başlıyor

Benzer haberler

Çin hava yolu şirketleri 2024'te 700 milyon yolcu barajını aştı

Çin hava yolu şirketleri 2024'te 700 milyon yolcu barajını aştı

Afrika’da seçimler: Barışçıl demokrasi ve sivil irade

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, kentin turizm potansiyelini Çin'de tanıttı

Çin, PIESAT-2 uydularını fırlattı

Çin, PIESAT-2 uydularını fırlattı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: İnsanların vatanlarına gönüllü ve onurlu dönüşünü sağlayacağız

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: İnsanların vatanlarına gönüllü ve onurlu dönüşünü sağlayacağız
Alibaba, büyük mağaza zinciri Intime'ı satıyor

Alibaba, büyük mağaza zinciri Intime'ı satıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet