Dolar
42.21
Euro
48.88
Altın
4,008.19
ETH/USDT
3,270.90
BTC/USDT
100,536.00
BIST 100
10,957.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "Boğaziçi Zirvesi"nde konuşuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni"nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Kapıkule'de son dönemde alınan tedbirlerle saatte geçen tır sayısı rekor sayıya ulaştı

Edirne Valisi Yunus Sezer, ihracat rakamlarıyla doğru orantılı artan tır trafiğinin Avrupa'ya açılan sınır kapılarında alınan tedbirlerle hızlandırıldığını söyledi.

Hakan Mehmet Şahin  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Kapıkule'de son dönemde alınan tedbirlerle saatte geçen tır sayısı rekor sayıya ulaştı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Vali Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır kapılarında tır geçişleriyle ilgili alınan tedbirlerin sürekli gözden geçirildiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Artan tır trafiğinin ihracatın artmasıyla doğru orantılı olduğuna dikkati çeken Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında özel bir tır parkında ruhsat problemi nedeniyle kısa süreli yaşanan problemin de çözüldüğünü aktardı.

Bekleme süreleri düştü

Sınır kapılarından geçiş sayılarına vurgu yapan Vali Sezer, şunları kaydetti:

"Hamzabeyli, Kapıkule, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarımızda 10 ayda 4 milyon 400 bin araç geçişi oldu. Bu araçlardan 1 milyon 409 bini tırları kapsıyor. Kasım ayı itibariyle bir haftayı geride bıraktık, bu kapılardan 80 bin 500 araç geçişi var, bunlardan 29 bini tır giriş ve çıkışını içeriyor.

Aldığımız tedbirlerle özellikle çadırlı tırlarımızın bekleme süresini 74 saatten 14 saate indirmiş durumdayız. Bunlar gümrük sahası içi ve dışındaki araçları kapsıyor. Tır parklarında araç yoğunluğumuz çok azalmış durumda. Frigolu yani acil geçişi olan tırlarda bekleme süresi 24 saatten 2 saate inmiş durumda. Tır geçişi noktasında son 15 yılın en iyi dönemini geçirmeye başladık, saatlik 96 tır geçiş sayısına ulaşıldı, Kapıkule'deki bu geçiş süresi tarihi bir rekordur."

Sezer, geçişlerin hızlandırılmasında alınan tedbirlerin katkısı olduğunu ifade ederek, buna hizmet eden Türk ve Bulgaristan tarafındaki gümrük ile kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

Vali Sezer, şu anda tırların geçişleriyle ilgili bir sıkıntı olmadığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okullarda ilk ara tatil başladı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında CHP'nin bilgi işlem sorumlusuna tutuklama talebi
Mersin'de oluşan hortum 30 seraya zarar verdi
Antalya'da kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan vatandaşlara "ağaçlandırma seferberliği" çağrısı

Benzer haberler

Kapıkule'de son dönemde alınan tedbirlerle saatte geçen tır sayısı rekor sayıya ulaştı

Kapıkule'de son dönemde alınan tedbirlerle saatte geçen tır sayısı rekor sayıya ulaştı

ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanmasını yaşıyor

İstanbul'da tırın yolda zikzak çizerek ilerlemesi kamerada

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet