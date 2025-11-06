Dolar
Teknoloji

Çin'in Mars yörüngesindeki Tienvın-1 uydusu, "3I/ATLAS" kuyruklu yıldızını kayda aldı

Çin'in Mars keşif görevi kapsamında gezegenin yörüngesinde bulunan Tienvın-1 uydusunun, yıldızlar arası gök cismi olduğu düşünülen "3I/ATLAS" kuyruklu yıldızını kayda aldığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Çin'in Mars yörüngesindeki Tienvın-1 uydusu, "3I/ATLAS" kuyruklu yıldızını kayda aldı

Pekin

Çin Ulusal Uzay İdaresinden (CNSA) yapılan açıklamaya göre uydunun yüksek çözünürlüklü kamerası, 3I/ATLAS'ı 30 milyon kilometre mesafeden görüntüledi.

Kameranın çektiği seri imajların birleştirilmesiyle kuyruklu yıldızın hareketini gösteren 30 saniyelik animasyon oluşturuldu.

Uydunun gözleminden sağlanan verilerin, yıldızlar arası gök cismi olduğu tahmin edilen kuyruklu yıldıza dair daha ileri bilimsel araştırmalarda kullanılacağı kaydedildi.

3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, Şili'deki ATLAS Teleskobu tarafından 1 Temmuz'da keşfedilmişti. Kuyruklu yıldız, Güneş Sistemi dışından geldiği düşünülen, bilinen üçüncü gök cismi olma özelliğini taşıyor.

Çin'in "Tienvın" keşif görevleri

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" görevleri, adını milattan önce (MÖ) 4. yüzyılda yaşayan Çinli şair Çü Yüen'in dizelerinden alıyor.

Çin, uydu ve gezginci robottan oluşan "Tienvın-1" keşif aracını, Temmuz 2020'de Kızıl Gezegen'e yollamıştı. Keşif aracı, 202 gün süren yolculuğun ardından Mars yörüngesine ulaşırken robotik gezgin araç Curong, gezegenin yüzeyine inmişti.

Asteroit keşif aracı Tienvın-2, Dünya'ya yakın "2016 HO3" asteroidinden kaya ve toprak örnekleri toplamak ve Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında "311P" asteroidini incelemek üzere 29 Mayıs 2025'te uzaya gönderilmişti.

2028'de uzaya yollanması planlanan "Tienvın-3" görevinde ise Mars yüzeyinden kaya ve toprak örnekleri toplanması hedefleniyor.

