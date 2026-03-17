Çin, Trump'ın ziyaretine ilişkin ABD ile iletişimde olduklarını bildirdi

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu ayın sonunda Pekin'e yapmayı planladığı ancak ertelenmesini talep ettiği ziyarete ilişkin Washington yönetimiyle iletişimde olduklarını açıkladı.

Emre Aytekin  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Çin, Trump'ın ziyaretine ilişkin ABD ile iletişimde olduklarını bildirdi

Pekin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında Başkan Trump'ın ziyaretine ilişkin, tarihi dahil, detaylar konusunda iletişimde olduklarını belirtti.

Trump'ın, ABD'nin İsrail ile İran'a saldırıları nedeniyle Çin'den bu ayın sonunda yapmayı planladığı ziyareti bir ay kadar ertelemesini istediğini açıklamasına ilişkin sorulan sorulara Sözcü Lin, paylaşacak ek bilgisi olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Öte yandan Lin, ziyaretin, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak üzere oluşturulacak koalisyona Çin'in katılımı konusunda isteksiz olması nedeniyle ertelendiği iddiasını reddederek şunları kaydetti:

"ABD'nin söz konusu medya haberlerine ilişkin, bunların tamamen yanlış olduğu açıklamasını not ettik. ABD tarafı ertelemeyi Hürmüz Boğazı sorunuyla ilişkilendirmemiştir."

Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak üzere oluşturulacak koalisyona Çin'in katılımı konusunda Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada,"Ziyaret öncesinde Çin'in yardım edip etmeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Buna göre erteleyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırıları nedeniyle ülkesinde kalması gerektiğini ve bu sebeple Pekin yönetimine Çin ziyaretinin bir ay kadar ertelenmesi için talepte bulunduğunu açıklamıştı.

Yasa dışı tütün operasyonlarında 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı
İstanbul'da 150'yi aşkın ülkeden katılımcı "Sıfır Atık Forumu 2026"da buluşacak
DENEYAP Türkiye'nin 2026 başvuruları 30 Mart'a kadar sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Ramazan Bayramı öncesi market denetimleri yoğunlaştırıldı

İran: Hürmüz Boğazı'ndaki durum ABD-İsrail'in açtığı savaşın bir sonucu

İran: Hürmüz Boğazı'ndaki durum ABD-İsrail'in açtığı savaşın bir sonucu

BM raportörüne göre ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları bölge istikrarı ve uluslararası ekonomiye tehdit

Çin, Trump'ın ziyaretine ilişkin ABD ile iletişimde olduklarını bildirdi

Sri Lanka'da "yakıt tasarrufu" amacıyla çarşamba günleri tatil ilan edildi

Sri Lanka'da "yakıt tasarrufu" amacıyla çarşamba günleri tatil ilan edildi
Güney Kore Dışişleri Bakanı'ndan ABD'nin savaş gemisi isteyip istemediği sorusuna kaçamak yanıt

Güney Kore Dışişleri Bakanı'ndan ABD'nin savaş gemisi isteyip istemediği sorusuna kaçamak yanıt
Çin'in önemli iktisatçılarından Yao'a göre Orta Doğu'daki gerilim Çin'in enerji güvenliğini tehdit etmiyor

Çin'in önemli iktisatçılarından Yao'a göre Orta Doğu'daki gerilim Çin'in enerji güvenliğini tehdit etmiyor
